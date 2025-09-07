Irmão de Bolsonaro se pronuncia sobre julgamento no STF: ‘Delação está cheia de contradição’

Renato Bolsonaro usou suas redes sociais para questionar as provas usadas pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente

Renato Bolsonaro é irmão mais novo do ex-presidente Jair Bolsonaro



O irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Renato Bolsonaro, afirmou em vídeo publicado em suas redes sociais que a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra seu irmão não apresenta provas. “Condenar sem prova é condenar o próprio Brasil à injustiça”, disse Renato, reforçando o posicionamento da defesa de Bolsonaro, que argumenta que “não há documento, não tem uma ordem e não há um comando que ligue o Jair a qualquer crime”.

Renato acrescentou que aceitar a condenação sem provas concretas poderia abrir precedentes perigosos: “Amanhã qualquer cidadão pode ser arrastado para um tribunal apenas pela palavra de um adversário”. O julgamento do ex-presidente, que teve início no dia 2 de setembro, será retomado nesta terça (9) pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

O processo já gerou debates na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, com parlamentares questionando possíveis falhas no direito de defesa, como a ausência do duplo grau de jurisdição, que impediria Bolsonaro de recorrer a uma instância superior. Além disso, a composição da Primeira Turma foi alvo de críticas. O relator é o ministro Alexandre de Moraes, conhecido por sua posição crítica ao ex-presidente.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Também participam os ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin, este último presidente da turma. Parlamentares destacaram vínculos de Zanin com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de quem foi advogado na Lava Jato, e o histórico de Dino como ex-ministro da Justiça. O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, também foi citado por declarações recentes sobre o bolsonarismo.