Jair Bolsonaro testa negativo para a Covid-19 e comemora nas redes sociais

Após algumas pessoas do entorno do presidente se contaminarem, chefe do Executivo realizou o exame neste domingo, no Palácio do Alvorada

EFE/EPA/EDUARDO MUNOZ / POOL Palácio do Planalto temia que Jair Bolsonaro tivesse se infectado após viagem a Nova York



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) testou negativo para a Covid-19, de acordo com nota divulgada pelo Palácio do Planalto. O exame foi realizado neste domingo, 26, no Palácio do Alvorada. Em seu perfil no Twitter, o chefe do Executivo celebrou a notícia: “Bom dia a todos”, publicou Bolsonaro, com uma imagem sua sorrindo e a informação de que ele não está infectado. O resultado do exame traz alívio ao Planalto após uma onda de infecções no entorno do presidente. Estão com Covid-19 o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o ministro da Advocacia-Geral da União, Bruno Bianco, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do capitão. Queiroga e Eduardo estiveram na última semana com Jair Bolsonaro em Nova York, nos Estados Unidos, para a Assembleia-Geral da ONU.

Bolsonaro diz que não se vacinou porque já contraiu Covid-19. “Já tenho os anticorpos”, costuma falar o presidente. No último dia 23, ele revelou que brincou com Queiroga após saber que o ministro da Saúde pegou a doença. “Quando fui dar a notícia para ele, no quarto, perguntei: ‘Queiroga, qual vacina você tomou’? Ele falou: ‘CoronaVac, as duas doses’. Então, falei: ‘Você tira a máscara para dormir ou dorme com máscara também’? Ele vive de máscara. Ele riu. ‘Queiroga, infelizmente você vai ficar um tempo mais aqui nos Estados Unidos'”, avisei. Devido à suspeita de Covid-19, Bolsonaro está isolado desde que voltou de Nova York.