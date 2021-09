Após viagem a Nova York, Eduardo Bolsonaro testa positivo para a Covid-19

Deputado federal fez parte da comitiva que acompanhou o presidente na Assembleia-Geral da ONU; os integrantes estão em isolamento após terem tido contato com o ministro Marcelo Queiroga

Suamy Beydoun/Estadão Conteúdo O deputado Eduardo Bolsonaro realizou um teste na quarta-feira, 23, após sentir os primeiros sintomas da doença



O deputado federal Eduardo Bolsonaro testou, na manhã desta sexta-feira, 24, positivo para a Covid-19. O parlamentar compôs a comitiva presidencial brasileira que acompanhou Jair Bolsonaro na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Os integrantes do governo retornaram de Nova York após o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testar positivo para a Covid-19. À Jovem Pan, o filho do presidente Jair Bolsonaro alegou que, ainda na noite de quarta-feira, 23, começou a ter coriza e perder o paladar. Por causa dos sintomas, o deputado federal decidiu antecipar o teste para a doença. Eduardo Bolsonaro, assim como os outros membros da comitiva, tinha um exame agendado para esse fim de semana. Eles estão em isolamento e em observação após terem tido contato direto com Queiroga. Em 26 de agosto, o parlamentar recebeu a primeira dose da vacina contra a doença. A segunda dose do imunizante está programada para o mês de novembro. Eduardo diz estar bem, tomando todos os cuidados e segue isolado, assim como foi recomendado para toda a comitiva.

*Com informações do repórter Túlio Amâncio