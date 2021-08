Janaina Paschoal diz que Bolsonaro coloca vaidade acima de tudo: ‘Se continuar assim, vai acabar caindo’

Deputada afirmou que o Brasil precisa que o presidente ‘compreenda ser possível defender ideias em outro tom’

Divulgação/Alesp Janaina Paschoal criticou Bolsonaro nas redes sociais



A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) disse nesta terça-feira, 3, que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) colocou a própria vaidade acima de tudo e que pode cair se continuar assim. A parlamentar afirmou ainda que o mandatário precisa defender ideias “em outro tom”, sem abrir mão de suas convicções. “Não é caso de o presidente se intimidar, nem de abrir mão de convicções. Mas o Brasil precisa, urgentemente, que ele compreenda ser possível defender ideias em outro tom. Um presidente é (e deve ser) mais do que um deputado temático. Ele prometeu colocar o Brasil acima de tudo”, escreveu Janaina em sua conta do Twitter. “No entanto, além da própria família, ele coloca acima de tudo a própria vaidade! Se continuar assim, mesmo sem desvios e fraudes, vai acabar caindo, prejudicando a nação e a pouca direita que há no País! Seus conselheiros precisam agir firmemente, ou será tarde!”, completou.