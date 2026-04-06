Janja posta vídeo de Lula na academia e alfineta TV Globo: ‘Sem Power Point’

Provocação da primeira-dama faz referência a um quadro exibido pelo jornal Estúdio i, da GloboNews, que conectava o presidente e outros políticos de esquerda ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro

Ricardo Stuckert / PR Presidente Lula e a primeira-dama Janja, durante a cerimônia de abertura da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres



A primeira-dama, Janja Lula da Silva, publicou nesta segunda-feira (6) um vídeo que mostra o presidente Lula (PT) fazendo exercícios em uma academia, com a legenda “sem IA e sem Power Point”. A frase foi uma “alfinetada” à TV Globo, que, no último dia 19, apresentou um quadro durante o programa Estúdio i, da GloboNews, conectando tanto o petista quanto políticos de esquerda ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Veja a publicação:

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O quadro exibido pela GloboNews gerou enorme repercussão negativa nas redes sociais. No último dia 23, a jornalista Andrea Sadi, apresentadora do jornal, pronunciou-se sobre o ocorrido e pediu desculpas.

“O material estava errado e incompleto, e também não deixou claro o critério que foi usado para a seleção das informações. A arte também está incompleta, pois não foram incluídos nomes que já se tornaram públicos por envolvimento com o caso Master, como os de ministros do Supremo e políticos, nem ex-diretores do Banco Central que estão sob escrutínio da Polícia Federal por suspeitas de corrupção na relação com o banqueiro… Diante de um material incompleto e em desacordo com nossos princípios editoriais, a gente pede desculpas”, disse.

Prisão de Vorcaro

Vorcaro está preso preventivamente desde o começo do mês passado, por decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado justificou a medida devido ao “perigo iminente” à segurança de pessoas e de “bens jurídicos de elevada relevância”. A decisão atendeu a um pedido da Polícia Federal no âmbito da “Operação Compliance Zero”, que investiga crimes contra o sistema financeiro, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, violação de sigilo e organização criminosa.

“Porque se está diante da concreta possibilidade de se prevenir possíveis condutas ilícitas contra a integridade física e moral de cidadãos comuns, de jornalista e até mesmo de autoridades públicas”, diz a decisão. Mensagens mostram Vorcaro falando em ameaçar, coagir e até mesmo agredir funcionários, testemunhas e jornalistas.

Segundo a Polícia Federal, Vorcaro estruturou a captação de recursos no mercado financeiro emitindo títulos bancários com rentabilidade superior à média do mercado. O dinheiro arrecadado era direcionado para investimentos de risco e fundos vinculados ao próprio conglomerado econômico do banco.

A decisão menciona que o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) utilizava recursos para cobrir um déficit deixado pelo Banco Master que chega a R$ 40 bilhões. A PF aponta ainda que, mesmo após Vorcaro ser solto no final do ano passado, houve ocultação de mais de R$ 2,2 bilhões em uma conta vinculada ao seu pai.

A investigação afirma que Vorcaro mantinha contato com servidores do Banco Central, responsáveis pela supervisão bancária. Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana, ocupantes de cargos de chefia no departamento de fiscalização, forneciam orientações, revisavam ofícios do Banco Master antes do envio oficial ao órgão e repassavam informações internas.

A Polícia Federal aponta que os servidores recebiam pagamentos por meio de contratos simulados de prestação de serviços com empresas de consultoria. Mendonça determinou a suspensão dos servidores de suas funções, a proibição de acesso ao Banco Central e o uso de monitoramento eletrônico – tornozeleira -.