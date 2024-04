Javier Milei anuncia fim de relacionamento com atriz Fátima Florez

Presidente argentino disse que sua agora ex-namorada tem recebido inúmeras ofertas de emprego tanto nos Estados Unidos quanto na Europa

Emiliano Lasalvia/AFP Milei compartilha que os dois decidiram manter um vínculo de amizade



O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou nesta sexta-feira (12), em um post em sua conta no “X” (antigo Twitter) que encerrou seu relacionamento com a atriz Fátima Floreza. Milei disse que sua agora ex-namorada tem recebido inúmeras ofertas de emprego tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. “Fruto do enorme sucesso profissional”, complementou o presidente.

“Isto, somado à complexa tarefa que hoje enfrento e que os argentinos me confiaram, nos levou a viver separados, impossibilitando o relacionamento que gostaríamos de ter, apesar do quanto nos amamos”, afirmou o presidente argentino. Ele concluiu explicando que, por isso, decidiram encerrar o namoro e “manter um vínculo de amizade dado o que sentimos um pelo outro e o quanto nos amamos, nos respeitamos e nos admiramos”.

Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los… — Javier Milei (@JMilei) April 13, 2024

Fátima Florez é atriz e comediante argentina. Além de seu famoso namoro, ela faz sucesso nos teatros da Argentina, principalmente com seus shows onde imita inúmeras pessoas. Ela também participou de programas de TV de como “Periodismo para todos”, apresentado por Jorge Lanata, e “Bailando por un Sueño”, com Marcelo Tinelli.