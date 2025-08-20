Jovem Pan > Notícias > Política > João Campos aproveita ausência de Raquel Lyra durante visita de Lula e intensifica aliança com o presidente

João Campos aproveita ausência de Raquel Lyra durante visita de Lula e intensifica aliança com o presidente

Chefe do Palácio do Campo das Princesas teve agenda no sertão do estado e não pôde se encontrar com o atual ocupante do Palácio do Planalto na capital pernambucana

  • 20/08/2025 09h40 - Atualizado em 20/08/2025 10h09
Ricardo Stuckert/PR João Campos intensifica aliança com Lula João Campos intensifica aliança com Lula

João Campos, atual prefeito de Recife e figura proeminente do PSB, está intensificando sua parceria com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Pernambuco. Essa estratégia surge em um momento oportuno, já que a governadora Raquel Lyra, do PSD, não estava presente durante a visita do presidente ao estado. Campos, que pode se tornar um concorrente de Lyra nas próximas eleições, busca evitar a formação de um palanque duplo que poderia prejudicar sua candidatura.

A ausência de Raquel, que se encontrava no sertão, gerou um clima de tensão política, especialmente com a governadora enfrentando uma CPI na Assembleia Legislativa. Para representar a governadora na visita de Lula, sua vice foi designada, o que gerou estranhamento entre os aliados de Campos, que esperavam uma presença mais ativa da líder do PSD.

João Campos, que é considerado um herdeiro político de figuras como Eduardo Campos e Miguel Arraes, reafirma sua fidelidade a Lula, garantindo que estará ao lado do presidente em Pernambuco. Recentemente, pesquisas de opinião indicam que Campos possui 56% das intenções de voto, enquanto Raquel aparece com apenas 28%. Essa diferença significativa reflete a crescente popularidade do prefeito na capital.

