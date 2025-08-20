Ciro Nogueira e Rueda telefonaram para Nunes para convidá-lo para jantar

Evento aconteceu justamente após a cerimônia de formalização da federação entre o PP e o União Brasil

Divulgação/União Brasil Rueda e Nogueira: presidentes do União e do PP



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, recebeu dois telefonemas convidando-o para o jantar em Brasília nesta terça-feira (19): do presidente do PP, Ciro Nogueira, e do presidente do Unjão Brasil, Antonio Rueda. O evento aconteceu justamente após a cerimônia de formalização da federação entre os dois partidos. Nunes fez um bate e volta na capital federal: após cumprir agendas em São Paulo, embarcou direto para o jantar, na casa de Rueda, e retornou à capital paulista de madrugada. A presença do prefeito no evento foi considerada “um passo importante”, já que tem sido cotado para uma eventual disputa ao Palacio dos Bandeirantes em 2026 caso o atual governador do estado, Tarcísio de Freitas, saia como candidato à Presidência. Com o convite para o jantar, o nome de Nunes se torna mais viável.

O prefeito da capital paulista disse, na ocasião, que ainda é muito cedo para pensar no cargo de governador. Apesar disso, em outras falas recentes, ele chegou a admitir a possibilidade de entrar na disputa “se Tarcísio pedisse”, e aliados seguem monitorando pesquisas de intenção de voto em que Nunes pontua bem em cenários sem o governador.

Além de Nunes, Ciro Nogueira e Rueda, Tarcísio de Freitas também esteve no evento, além de vários outros governadores da direita, como Ronaldo Caiado (GO), Romeu Zema (MG), Ratinho Jr (PR), Jorginho Mello (SC) e outros nomes, além de outros líderes partidários como Gilberto Kassab e Valdemar Costa Neto. Como mostrou a coluna, a intenção do encontro era realizar uma união de nomes da direita, já com foco em 2026 – algo que vem acontecendo principalmente após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse foi o segundo encontro de governadores do espectro político em quinze dias. Eles também vem reforçando agendas em conjunto pelos estados.

