João Campos testa positivo para Covid-19

João Campos assumiu a prefeitura de Recife em 1º de janeiro de 2021



O prefeito de Recife, João Campos, informou neste sábado, 16, que testou positivo para Covid-19. “Ao longo de toda a pandemia, realizei exames de forma periódica, sempre com o resultado negativo”, disse. Campos realizou o procedimento duas vezes nos últimos dias. O primeiro teste foi realizado na sexta-feira, 16, e o resultado foi negativo Neste sábado, porém, a contraprova deu positivo. “Seguirei cumprindo o isolamento e coordenando as ações da Prefeitura do Recife de forma remota”, escreveu o prefeito em suas redes sociais.

Em vídeo, Campos afirmou que está sem nenhum sintoma da doença e que está bem. O prefeito, que está em isolamento, informou que a capital de Pernambuco já está com a infraestrutura pronta para iniciar a vacinação contra a Covid-19 na próxima semana. “Estamos só esperando o Ministério da Saúde enviar as vacinas, como assim prometeu”, disse. Na última quinta-feira, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se reuniu com a Frente Nacional de Prefeitos para conversar sobre o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. Durante o encontro, Pazuello afirmou que a campanha seria iniciada no dia 20. A data, no entanto, deve ser alterada em virtude do atraso na entrega das doses da vacina de Oxford, que estão sendo buscadas pelo ministério na Índia.