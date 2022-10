João Doria anuncia desfiliação do PSDB após 22 anos: ‘Cabeça erguida’

Ex-governador e ex-prefeito da capital anunciou saída do partido nesta quarta-feira, 19, e disse que deixa a sigla orgulhoso de suas contribuições para São Paulo e para o Brasil

Doria desistiu de disputas a eleição presidencial deste ano



O ex-governador e ex-prefeito de São Paulo João Doria anunciou sua desfiliação do PSDB após 22 anos. A informação foi confirmada pela equipe de Doria através de comunicado emitido na manhã desta quarta-feira, 19. No documento, o empresário disse encerrar sua trajetória no partido de “cabeça erguida” e se sentindo orgulhoso de sua contribuição ao Estado e ao Brasil. “Encerro minha trajetória partidária de cabeça erguida. Orgulhoso pela contribuição que pude dar a São Paulo e ao Brasil, graças à generosidade e à confiança de todos aqueles que optaram pelo meu nome em três prévias e duas eleições”, afirmou Doria. Em seguida, Doria disse esperar que o PSDB olhe para o seu passado para se inspirar para o futuro. “Com minha missão cumprida, deixo meu agradecimento e o firme desejo de que o PSDB tenha um olhar atento ao seu grandioso passado em busca de inspiração para o futuro. E sempre em defesa da democracia, da liberdade do progresso social”, diz o ex-governador, fazendo referência à atual crie vivida pela legenda.

Filiado ao partido desde 2000, Doria disputou duas eleições em sua carreira política, vencendo nas duas ocasiões. Na primeira, em 2016, bateu Fernando Haddad (PT) na corrida pela prefeitura da cidade de São Paulo. Na segunda ocasião, dois anos depois, bateu Márcio França (PSB) e foi eleito governador de São Paulo. Foi peça central da negociação de vacinas durante a pandemia de Covid-19 e chegou a se lançar como pré-candidato à presidência da República, vencendo Eduardo Leite nas prévias internas do partido. Entretanto, deixou a disputa e viu o partido apoiar a candidatura de Simone Tebet (MDB).