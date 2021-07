Joice Hasselmann diz que polícia fez perícia em seu apartamento: ‘Não terei o destino de PC Farias’

Deputada afirmou que os agentes encontraram falhas de segurança no prédio, como a falta de câmeras nas escadas e entradas dos apartamentos

Reprodução/SBT Joice Hasselmann diz acreditar ter sido vítima de um atentado



A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) afirmou que a Polícia Civil fez perícia no apartamento dela em Brasília nesta terça-feira, 27, no âmbito da investigação da suposta agressão sofrida pela parlamentar. Pelas redes sociais, Joice disse que os agentes encontraram falhas de segurança no prédio, como a falta de câmeras nas escadas e entradas dos apartamentos. “Polícia Civil fez agora longa perícia no meu apto com o que há de mais moderno em investigação. Também recolheu materiais para análise. Essa investigação vai até o fim”, escreveu. “Já disse com todas as letras que isso não é coisa de amador, mas de profissional. Ninguém entraria na casa de uma parlamentar para agredi-la dando ‘tchauzinho’ para a câmera do térreo ou do elevador, tendo tantos pontos cegos no prédio. Não terei o mesmo destino de PC Farias”, completou a deputada. Joice afirmou ainda que entregará seu sigilo telefônico à polícia e que vai registrar outros boletins de ocorrência e notícias-crime nesta semana. “Vou até as últimas consequências. Entregarei meu sigilo telefônico (que já estava à disposição) para as polícias. Faço questão que os delegados vejam as mensagens. Outros boletins de ocorrência e notícias crime serão feitos essa semana. É muito material que está sendo levantado”, finalizou.