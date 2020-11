Joice Hasselmann e PSL declaram apoio a Covas

Segundo a deputada, prefeito se comprometeu a adotar vários pontos do plano de governo da candidata do PSL

RONALDO SILVA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO- 13/11/2020 Joice Hasselmann ressaltou que ainda tem críticas ao governo do atual prefeito



A candidata do PSL à Prefeitura de São Paulo, Joice Hasselmann, declarou voto no prefeito Bruno Covas (PSDB) e informou que o partido também apoiará a candidatura do PSDBista. Em nota, Joice argumenta que em virtude do “risco iminente” da cidade ser tomada novamente pela esquerda “dessa vez, ainda mais radical” não há outro caminho para o PSL- SP além de se posicionar a favor da reeleição de Covas. Segundo ela, o prefeito se comprometeu a adotar vários pontos do plano de governo da candidata do PSL. Mas ressaltou que “as melhores propostas para a cidade são as que eu apresentei, por isso decidi me candidatar”.

Em seu Twitter, Joice também comentou o posicionamento de apoiar Covas. “Por amar nossa cidade, escolho a coragem de tomar posição e não a covardia de lavar as mãos. Todos conhecem minhas críticas à gestão do atual prefeito”, escreveu. “A opção hoje é manter o que já está aí, mesmo com suas falhas e tentar evoluir ou mergulhar a cidade no caos absoluto”, continuou a deputada. No documento, ela defende que a decisão é em favor da liberdade, da defesa da propriedade privada e do empreendedorismo. “Importante salientar que o entendimento realizado foi totalmente baseado em propostas. Nesse sentindo, o atual prefeito se comprometeu a incorporar a seu plano de governo diversas propostas do meu plano de governo, entre elas, a Lava Jato paulistana”, diz Joice. Ela promete continuar defendo suas ideias e lutar pelo povo paulistano como deputada federal, “aprovando projetos e destinando verbas para a cidade e para o Estado”.