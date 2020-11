Após consultar líderes, PSD define apoio a Bruno Covas no 2º turno

Legenda, que teve Andrea Matarazzo como candidato, apoia atual prefeito pela ‘juventude, capacidade de diálogo e experiência’

DEYVID EDSON/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 18/11/2020 Atual prefeito, Covas (PSDB) vai disputar a Prefeitura de São Paulo contra o líder do MTST, Guilherme Boulos (PSOL)



O Partido Social Democrático (PSD) irá apoiar a candidatura de Bruno Covas (PSDB) no segundo turno das eleições para a prefeitura da cidade de São Paulo. O anúncio foi feito pelo presidente municipal do partido, Alfredo Cotait Neto, por meio de nota. “O PSD na capital paulista definiu seu apoio à candidatura de Bruno Covas, após consultas realizadas junto a seus principais líderes na cidade de São Paulo”, diz documento. A legenda teve Andrea Matarazzo como candidato a prefeito e Marta Costa como vice durante o primeiro turno das eleições 2020. O ex-tucano já havia anunciado seu voto em Bruno Covas, na terça-feira, 16. A decisão de Matarazzo ocorreu em caráter pessoal, e não partidário.

“O partido entende que a juventude do atual prefeito, aliada à sua capacidade de diálogo e sua experiência administrativa e legislativa, representam neste momento a melhor opção para nossa cidade”, justifica o PSD. A experiência é um dos trunfos que o Covas tem usado contra o opositor Guilherme Boulos (PSOL). “Bruno Covas tem hoje a experiência necessária para comandar a capital no enfrentamento de adversidades muito expressivas no campo da saúde pública, tendo como principal preocupação essa terrível pandemia do coronavírus, seus efeitos sobre a economia do município, além das demandas em campos como educação, habitação, mobilidade urbana e infraestrutura”, continuou a nota. “Temos convicção de que com o Bruno, São Paulo será uma cidade melhor.”

O Avante e o Solidariedade, que tinham apoiado o candidato Márcio França, do PSB, no primeiro turno das eleições municipais de São Paulo, anunciaram na noite de quarta-feira, 18, apoio a Covas. Os partidos se somam ao Republicanos – de Celso Russomanno. Do outro lado da corrida pela prefeitura, Marina Helou, da Rede, Orlando Silva (PCdoB), Jilmar Tatto, Fernando Haddad e Lula declararam o apoio ao candidato Guilherme Boulos. Dentre os partidos, além do PT e do PCdoB, o PDT também confirmou apoio à legenda. Segundo informações obtidas pela Jovem Pan, o PSB, de Márcio França, deverá anunciar seu posicionamento para o segundo turno nesta quinta-feira.