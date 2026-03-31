Jorge Messias diz que busca diálogo com ‘humildade’ com os senadores

A declaração vem após Lula informar que enviará ao Senado, nesta terça-feira (31), a indicação do advogado-geral da União para ministro do STF

Renato Menezes/AscomAGU Advogado-Geral da União, Jorge Messias



O advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, afirmou, nesta terça-feira (31), que dará continuidade a sua jornada no senado “com humildade e fé” e que buscará o diálogo com todos os senadores neste momento em que busca apoio pela sua indicação como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

A declaração de Messias vem após o presidente Lula (PT) informar que enviará ao Senado, ainda nesta terça-feira, a indicação do advogado-geral da União para ocupar a vaga deixada por Luís Roberto Barroso no STF. A decisão deve ser publicada em edição extra do Diário Oficial da União.

Após meses de espera, Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), chegaram a um acordo para aprovação da indicação. A Jovem Pan apurou que a sabatina deve ocorrer nos próximos dias. Primeiro, a indicação é votada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Depois, é levada a plenário.

Messias disse que preza pela paz e visa a melhor maneira de solucionar as divergências. “Continuarei meu empenho pela pacificação e estabilidade. Como profissional do direito, sempre valorizei o diálogo e a conciliação como as melhores maneiras de resolver conflitos. Reafirmarei meu compromisso com essas credenciais”, afirmou.

Ainda não há um nome definido para substituir Messias na Advocacia-Geral da União (AGU). A ideia do Governo Federal é resolver cada etapa por vez.

Anúncio de Messias ao STF

Jorge Messias foi indicado por Lula para ocupar a vaga deixada por Luís Roberto Barroso, do STF, ainda no dia 21 de novembro de 2025.

Em fevereiro, a Jovem Pan noticiou que a indicação do advogado-geral da União seria aprovada com tranquilidade após o Carnaval, inclusive com apoio de bolsonaristas.

Em dezembro do ano passado, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), decidiu adiar a sabatina do advogado-geral da União. Oficialmente, o senador afirmou que o governo não havia enviado a mensagem de indicação, mas o adiamento ocorreu em meio à preferência de Alcolumbre pelo nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para a vaga no STF.