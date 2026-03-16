José Dirceu confirma pré-candidatura a deputado federal por SP

Ex-ministro da Casa Civil afirmou à Jovem Pan que a decisão foi tomada após convite do presidente Lula

© Marcelo Camargo/Agência Brasil O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu (PT)



O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu (PT) anunciou que é pré-candidato a deputado federal por São Paulo. O petista afirmou que a decisão de concorrer foi tomada após convite do presidente Lula (PT). A informação foi publicada pelo site Poder360 no domingo (15) e confirmada à Jovem Pan pelo petista nesta segunda-feira (16).

Segundo ele, a eventual eleição à Câmara dos Deputados permitiria contribuir com o governo e com o partido. “Creio que posso na Câmara dos Deputados ajudar o presidente Lula e o PT”, disse.

Dirceu também defendeu mudanças no sistema de representação parlamentar e afirmou que pretende atuar por uma reforma política que altere a atual regra de distribuição de cadeiras entre os Estados.

“Quero lutar para que São Paulo tenha seus 111 deputados e por uma reforma política que ponha fim à regra do mínimo de oito e máximo de 70 deputados, que só existe no Brasil e deforma a representação da nação na Câmara”, afirmou.

Entre as prioridades de sua eventual atuação na Câmara, o ex-ministro citou educação, ciência e tecnologia, reforma política, segurança pública, defesa da democracia, soberania nacional e preservação das conquistas sociais previstas na Constituição de 1988.

Carreira política

José Dirceu iniciou sua trajetória política no movimento estudantil. Entre 1987 e 1991, foi deputado estadual por São Paulo, eleito com 23.990 votos. Em seguida, exerceu três mandatos consecutivos como deputado federal, de 1991 a 2005.

No primeiro governo Lula, entre 2003 e 2005, ocupou o cargo de ministro-chefe da Casa Civil. Após o escândalo do Mensalão, deixou o ministério e, em 1º de dezembro de 2005, teve o mandato de deputado cassado pela Câmara.

Em 2016, foi condenado a 23 anos e três meses de prisão no âmbito da Operação Lava Jato, acusado de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, sob a suspeita de ter recebido recursos de caixa dois para o PT nas eleições de 2010.

No fim de 2024, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), anulou todas as condenações de Dirceu relacionadas à Lava Jato.

Atualmente, José Dirceu integra a direção nacional do PT e atua na articulação política do partido nos bastidores. A partir deste momento, o político busca retornar ao Congresso Nacional pela quarta vez.