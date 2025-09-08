Julgamento de Bolsonaro será embasado em evidências, não em disputas políticas, afirma Barroso

Processo retorna nesta terça-feira (9) com o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes; serão seis sessões nesta semana, com a sentença prevista para sair na sexta (12)

Foto: Antonio Augusto/STF Ministro Luís Roberto Barroso, presidente da Corte, destaca importância de que julgamento seja guiado pelas provas, não por disputas políticas



O Supremo Tribunal Federal (STF) irá retomar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus, acusados de uma suposta tentativa de golpe de Estado, nesta terça-feira (9). O processo deverá ser finalizado esta semana, com a sentença prevista para sair na sexta-feira (12).

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente da Corte, destacou a importância de que o processo seja guiado pelas provas. “A resposta do Poder Judiciário, em todos os seus ramos, é a prova”, declarou Barroso. Ele reiterou que a decisão será baseada em evidências, não em embates políticos ou ideológicos.

A agenda do julgamento prevê sessões ao longo da semana, com um total de sete encontros marcados até o final de semana. A votação terá início com o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, cujo voto será seguido por outros ministros. A defesa dos acusados poderá recorrer da decisão, caso haja condenação, através de dois tipos de recursos: os embargos de declaração, para esclarecer pontos omitidos da sentença, e os embargos infringentes, caso haja divergência de votos entre os ministros sobre um mesmo ponto.

*Com informações de Janaína Camelo

*Reportagem produzida com auxílio de IA