Justiça brasileira bloqueia contas de marido de Carla Zambelli, presa na Itália

Antônio Aginaldo de Oliveira que inicialmente acompanhou a mulher na ida à Europa, está agora em Israel e não tem previsão de retorno ao Brasil

A Justiça brasileira bloqueou nesta quarta-feira (13) as contas de Antônio Aginaldo de Oliveira, marido da deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP). A decisão foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), e faz parte de uma medida ligada a processos que correm sob sigilo. Aginaldo, que inicialmente acompanhou a mulher na ida à Europa, está agora em Israel e não tem previsão de retorno ao Brasil. As informações foram confirmadas pela defesa do casal.

O marido de Zambelli é Coronel da reserva da Polícia Militar e ex-comandante da Força Nacional durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), Oliveira foi exonerado em junho deste ano do cargo de secretário de Segurança Pública de Caucaia, no interior do Ceará. Antes da exoneração, ele já havia pedido afastamento do cargo por motivos de “doença em pessoa da família”, conforme consta no Diário Oficial do município.

Caso Zambelli

Em maio, Carla Zambelli foi condenada a dez anos de prisão por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o auxílio do hacker Walter Delgatti, condenado a oito anos e três meses de prisão no mesmo processo. O objetivo era incluir a emissão de um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Ela também foi condenada à perda do mandato parlamentar e ao pagamento de R$ 2 milhões em danos morais coletivos, multa a ser paga também por Delgatti.

Após a condenação, enquanto ainda tramitavam recursos, Zambelli viajou para a Europa e se tornou foragida da Justiça brasileira, mas foi presa na Itália em julho. Diante do pedido de extradição emitido pelo STF, a deputada licenciada aguarda que o país europeu decida se ela será processada na Itália ou seguirá para o Brasil. Como mostrado pelo Estadão, o processo de extradição pode durar de um ano e meio a dois anos, segundo especialistas.

Uma nova audiência foi realizada na manhã desta quarta-feira, 13, mas ainda não houve decisão sobre a possibilidade de Zambelli aguardar o processo em liberdade ou em prisão domiciliar. Ela continuará presa, porém, até que a Justiça italiana avalie questões de saúde, após a deputada alegar ter passado mal hoje.

