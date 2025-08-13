Presa, Zambelli caiu e bateu a cabeça após fazer greve de fome

Segundo o advogado da deputada, Fábio Pagnozzi, a audiência desta quarta-feira foi focada na saúde dela e um perito foi indicado para representar o estado após a sessão no Tribunal de Apelações de Roma foi cancelada

MATEUS BONOMI/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO



A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) compareceu nesta quarta-feira (13) a um tribunal de Roma, na Itália, para uma audiência dentro do processo em que a Justiça italiana analisa sua extradição ao Brasil. Ao chegar ao Tribunal de Apelações de Roma, no entanto, Zambelli alegou estar passando mal, e a audiência foi suspensa. Em entrevista ao jornal Tempo Real, da Jovem Pan, o advogado Fábio Pagnozzi revelou que Zambelli escorregou e bateu a cabeça horas antes. “A deputada escorregou, bateu a cabeça, ela se sentiu muito fraca, ela acabou fazendo greve de fome, enfim, então ela estava muito debilitada. Chegou até a audiência, depois que ela foi atendida pela equipe médica, ela resolveu continuar. A audiência de hoje teve uma peculiaridade a mais: ela teve ali um membro escolhido pelo governo brasileiro, um advogado, para que advogasse contra ou a favor da extradição da deputada para o Brasil”, disse o advogado.

Para esta quarta-feira, estava marcada também uma audiência na Quarta Seção do Tribunal de Apelação de Roma, momento em que começaria a ser analisado o pedido do governo brasileiro pela extradição da deputada, condenada, no Brasil, a dez anos de prisão por financiar uma tentativa de invasão aos sistemas do CNJ no âmbito das eleições presidenciais de 2022. Segundo a defesa, a audiência desta quarta-feira foi focada na saúde de Zambelli e um perito foi indicado para representar o estado.

“Então hoje foi focado muito na parte médica. O juiz apresentou um perito médico do Estado, que vai representar o Estado, e a defesa, por sua vez, apresentou um perito médico assistente. E hoje, nessa audiência, não seria discutido o mérito do relaxamento da prisão. Agora, o próximo passo, então, novamente, o juiz não manteve a prisão porque não foi discutido o relaxamento dela. O próximo passo seria para o dia 20 e poucos de setembro”, concluiu Fábio.