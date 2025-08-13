Advogado de Zambelli analisa audiência com a justiça italiana e comenta estado de saúde da deputada: ‘Ela está fraca’

Em entrevista exclusiva à Jovem Pan News, o Dr. Fabio Pagnozzi deu detalhes sobre o andamento do processo que terá nova audiência no dia 27 de agosto

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) está detida na Itália



A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que está detida na Itália, participou de uma audiência com a justiça italiana sobre seu processo de extradição. A parlamentar continuará presa preventivamente, e uma nova audiência foi agendada para o dia 27 de agosto, após a realização de uma perícia médica para avaliar suas condições de saúde. Durante a audiência, que teve uma pausa devido a questões de saúde da deputada, Zambelli foi ouvida sobre os motivos que a levaram à Itália e as alegações de perseguição política no Brasil.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em entrevista exclusiva à Jovem Pan News, o advogado de Carla Zambelli, Dr. Fabio Pagnozzi, deu detalhes sobre o andamento do processo e o estado de sua cliente. “Hoje a audiência, ela foi uma continuação da audiência que houve algumas semanas atrás, né? É uma continuação da audiência de custódia. (…) O que tem lá é um alerta vermelho da Interpol e que eles aprenderam para fins de extradição, ou seja, ela não cometeu um crime”, disse o advogado, que também falou sobre a questão de saúde da deputada que escorregou e bateu a cabeça. “Ela se sentiu muito fraca. (…) Ela acabou fazendo greve de fome, enfim, então ela estava muito debilitada.”, explicou.

Pagnozzi também explicou que a audiência de hoje foi focada na questão médica, resultando na nomeação de peritos para avaliar a saúde da parlamentar.”O juiz, por sua vez, entendendo a gravidade da situação de saúde, antecipou para o dia 18 uma visita do perito judicial ao presídio, onde ele vai ver as condições da cela, vai analisar as condições da saúde da deputada, e no dia 27 de agosto, então, aí lá teremos a discussão do afrouxamento dessa prisão administrativa.” A defesa segue trabalhando no caso e aguarda a nova audiência no final do mês para discutir a possibilidade de relaxamento da prisão.