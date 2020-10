Justiça dá direito de resposta a Russomanno em redes sociais de Boulos

Ação foi movida pelo partido do deputado federal por conta da postagem veiculada pelo candidato do PSOL: ‘Fora das Câmeras, Russomanno odeia os mais pobres’

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) deu direito de resposta ao candidato à Prefeitura de São Paulo, Celso Russomanno



O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) deu, na terça-feira, 20, direito de resposta ao candidato à Prefeitura de São Paulo, Celso Russomanno (Republicanos), nas redes do também candidato Guilherme Boulos (PSOL). A ação foi movida pelo partido do deputado federal por conta da postagem veiculada por Boulos: “Fora das Câmeras, Russomanno odeia os mais pobres”. Decisão foi tomada pelo juiz Emílio Migliano Neto com base no artigo 58 da Lei 9504/97 que regulou o direito de resposta. “A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social”, cita o juiz. “Ao afirmar categoricamente que o candidato Russomanno “odeia os mais pobres“, o requerido transbordou o direito de crítica, ofendendo a honra da pessoa do candidato do Republicanos, conduta vedada pelo ordenamento jurídico, caracterizando-se como afirmação injuriosa”, declarou Migliano. O direito de resposta em relação ao compartilhamento da reportagem “Russomanno diz que moradores da rua e da cracolândia podem ser mais resistentes à Covid-19 por não tomarem banho” foi negado pelo mesmo juiz, que considerou que “não houve qualquer excesso por parte do requerido, pois limitou-se a reproduzir uma reportagem jornalística, que é compatível com a entrevista do candidato”.

Foi publicado o seguinte texto nas redes sociais de Guilherme Boulos: “Direito de Resposta concedido pela Justiça Eleitoral. Guilherme Boulos ofendeu Celso Russomanno e foi punido pela Justiça Eleitoral. Celso Russomanno não odeia os mais pobres, tanto que sempre lutou pela classe mais prejudicada nestes 30 anos de defesa do direito do consumidor e assim seguirá lutando se eleito prefeito de São Paulo. Política de verdade se faz com propostas e não com ofensas.” A frase “Russomanno odeia os pobres” ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira. “Peço que não usem a # sobre Russomanno que está no TT do Twitter”, ironizou o psolista. Em seguida, Russomanno respondeu. “Quer dizer que, além de se esconder atrás dos sem-teto e usá-los para suas politicagens, você também tenta usar seguidores para espalhar uma mentira que já te valeu uma derrota na Justiça? O que te falta em coragem te sobra em cara de pau!”, declarou o deputado. “Que sirva de lição para que ele não falte mais com a verdade, mas sei que isso é pedir demais para um socialista”, postou Russomanno. Em resposta à decisão judicial, Guilherme Boulos declarou à Jovem Pan que “Russomanno humilha caixa de supermercado durante o expediente e vota contra os direitos trabalhistas. Quem faz isso não tem respeito nenhum pela população trabalhadora. Nenhuma decisão judicial vai mudar o caráter dele”. Os candidatos estão entre os três melhores colocados na corrida eleitoral. Segundo a última pesquisa Ibope, o deputado federal tem 24% das intenções de voto — enquanto o atual prefeito da cidade, Bruno Covas (PSDB), busca a reeleição com 18%. O terceiro colocado configurou empate técnico entre Guilherme Boulos (PSOL), com 8%, e Márcio França, com 6%.