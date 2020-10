Candidatos à Prefeitura de SP cumprem agenda de campanha na terça

Guilherme Boulos participou de ato em UBS da Vila Guarani; Márcio França conversou com trabalhadores da construção civil

O candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, participou de um ato na Unidade Básica de Saúde na Vila Guarani, no Jabaquara. Boulos também se reuniu com empresários do setor de supermercados e teve encontro com sindicalistas. O candidato do PSB, Márcio França, conversou com trabalhadores da construção civil e com profissionais da saúde, na zona oeste da capital paulista. França prometeu acelerar a aprovação de obras e aumentar a geração de empregos no setor. Na segunda agenda, o indicado do PSB disse que, se eleito, vai valorizar os servidores municipais de todas as categorias.

O candidato à Prefeitura da capital paulista pelo PT, Jilmar Tatto, participou de uma carreata no Jabaquara e também de um encontro virtual com candidatos. Orlando Silva, do PCdoB, conversou com trabalhadores da Sabesp e disse que fará de tudo para barrar a privatização de empresas públicas. O candidato também participou de uma reunião virtual com a Associação de Procuradores da cidade. Filipe Sabará, do Novo, fez panfletagem no Metro Faria Lima, na zona oeste, e deu entrevistas.

O prefeito de São Paulo e candidato pelo PSDB, Bruno Covas, concedeu entrevistas nesta terça-feira. O candidato do Republicanos, Celso Russomanno, teve apenas atividades internas. Andrea Matarazzo, do PSD, fez gravações, atendeu à imprensa e teve encontro com dirigentes da Fiesp e entidades da sociedade civil. A candidata do PSL, Joice Hasselmann, fez gravações e reuniões internas, concedeu entrevistas e teve um almoço com dirigentes do partido. Arthur do Val, candidato pelo Patriota, deu entrevistas, participou de um evento na Praça Chales Miller e realizou uma live.

A candidata pela Rede, Marina Helou, discutiu renda mínima em uma live com candidatos a prefeitos de outras cidades, atendeu à imprensa e participou de debates. Vera Lúcia, do PSTU, concedeu entrevistas e fez gravações para a campanha. Levy Fidelix, concorrente pelo PRTB, tomou café da manhã com empresários e entidades da organização civil e participou de uma live com vereadores sobre propostas de governo. A agenda do candidato pelo PCO, Antonio Carlos, não foi informada.

*Com informações da repórter Nanny Cox