Justiça do Rio afasta, por unanimidade, Flordelis do cargo de deputada federal

Parlamentar é acusada de ser mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo; decisão de afastamento ainda será submetida à Câmara dos Deputados

CLEVER FELIX/LDG NEWS/ESTADÃO CONTEÚDO - 22/01/2021 Flordelis foi afastada do seu cargo de deputada federal por decisão do Tribunal de Justiça do Rio



O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afastou, por unanimidade, nesta terça-feira, 23, Flordelis (PSD-RJ) de seu cargo como deputada federal. A parlamentar é acusada de ser mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, que foi assassinado em 16 de junho de 2019, com mais de trinta tiros. Uma neta e seis dos 55 filhos de Flordelis, estão presos aguardando julgamento. Assim como no caso do deputado Daniel Silveira, que preso após publicar vídeo com ataques ao Supremo Tribunal Federal, a decisão do TJ-RJ será submetida ao plenário da Câmara dos Deputados, que deverá decidir se mantém, ou não, o afastamento da parlamentar.

