Justiça do Rio de Janeiro decreta prisão preventiva de Gabriel Monteiro

Determinação é referente a uma denúncia de estupro; parlamentar teve seu mandato cassado em agosto; ex-vereador se apresentou à polícia no fim da tarde desta segunda-feira, 7

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 07/04/2022 Gabriel Monteiro se apresentou à polícia na tarde desta segunda-feira



A Justiça do Rio de Janeiro decretou nesta segunda-feira, 7, a prisão preventiva do ex-vereador Gabriel Monteiro. O ex-parlamentar é acusado de estupro. O caso teria ocorrido no dia 15 de julho. A decisão é do juiz Rudi Baldi Loewenkron da 34ª Vara Criminal do Rio, que também ordenou a apreensão de celulares e armas de fogos. O processo ocorre em segredo de Justiça. Por conta do episódio, Gabriel Monteiro teve seu mandato cassado em agosto, após uma votação em plenário da Câmara, por quebra de decoro parlamentar. Ele também é acusado de assédio sexual e moral, tentativa de estupro, intimidações, agressões e crime contra menores de idade. Denúncias analisadas pela Câmara constam que quatro mulheres relatam casos de estupro. O ex-policial militar negou todas as acusações. Em abril, a Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu documentos e HDs na casa do ex-vereador e o casos vieram à tona. Gabriel Monteiro se manifestou pelo Instagram no fim da tarde desta segunda-feira. Ele se apresentou à polícia e se defendeu das acusações. “Assim que fiquei sabendo vim imediatamente me entregar à Justiça pois acredito nela. Sei que minha inocência vai ficar comprovada não só tecnicamente, mas para todo o Brasil de forma que fique incontestável qualquer acusação contra mim”, disse.