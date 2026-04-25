Justiça decreta prisão preventiva de MC Ryan SP, MC Poze do Rodo e dono da Choquei

Decisão atende a uma solicitação feita pela Polícia Federal na quinta-feira (23) após o pedido foi feito após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) conceder habeas corpus aos alvos da operação

Foto: Reprodução/imcryansp/Instagram MC Ryam SP e MC Poze do Rodo são suspeitos de participarem de um esquema bilionário de lavagem de dinheiro



A Justiça Federal decretou a prisão preventivados dos cantores MC Ryan SP, MC Poze do Rodo e o influenciador Rafael Souza Oliveira – dono da Choquei – e os demais envolvidos na Operação Narcofluxo. Eles são suspeitos de participarem de um esquema bilionário de lavagem de dinheiro.

A decisão atende a uma solicitação feita pela Polícia Federal na quinta-feira (23) após o pedido foi feito após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) conceder habeas corpus aos alvos da operação.

A decisão do STJ aponta a existência de “flagrante ilegalidade” na determinação da Quinta Vara Federal Criminal de Santos, que havia decretado a prisão temporária do cantor e os outros envolvidos.

Alvos da Operação Narco Fluxo

Os investigados haviam sido presos temporariamente no último dia 15, durante a Operação Narco Fluxo da Polícia Federal. Segundo a PF, o grupo utilizava mecanismos de ocultação e dissimulação de recursos, incluindo operações financeiras de alto valor, transporte de dinheiro em espécie e transações com criptomoedas.

Mais cedo, o escritório Cassimiro & Galhardo Advogados, que representa MC Ryan, confirmou em nota a determinação do ministro. “A consequência natural e jurídica desta decisão é a revogação da prisão, medida que decorre diretamente da própria decisão ao ser reconhecido o erro no prazo fixado para a prisão temporária”, diz o comunicado.

A defesa de Raphael Sousa Oliveira, dono da página Choquei, afirmou à Jovem Pan que a decisão do STJ evidencia a ilegalidade da prisão e reforça que os fatos serão devidamente esclarecidos no curso das investigações. Os advogados acrescentam que Raphael seguirá colaborando integralmente com as autoridades competentes.

*Com informações da Agência Brasil