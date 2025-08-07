Justiça italiana marca audiência para julgar Carla Zambelli

udiciário da Itália começará a avaliar as questões legais relacionadas ao pedido de extradição da parlamentar apresentado pelo Brasil

A Justiça italiana agendou para o dia 13 de agosto o início da análise formal do pedido de extradição da deputada federal Carla Zambelli. Em uma audiência preliminar realizada em 1 de agosto, o Tribunal de Roma decidiu manter Zambelli detida na penitenciária, rejeitando o pedido de sua defesa para que ela respondesse ao processo em liberdade. Com a nova audiência agendada, o judiciário italiano começará a avaliar as questões legais relacionadas ao pedido de extradição apresentado pelo Brasil.