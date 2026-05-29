PSDB busca apoio para aliança com Missão em SP e tem sinal verde do Solidariedade

Segundo o presidente estadual do PSDB e ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra, Paulinho da Força colocou-se à disposição para ser um dos candidatos ao Senado em uma possível ‘frente partidária’

Divulgação/PSDB Presidente estadual do PSDB e ex-prefeito de Santo André, Paulo Serrapresidente estadual do PSDB e ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra



A possível chapa entre PSDB e Missão ganhou um sinal verde de mais um partido para o projeto que busca ampliar o alcance no maior colégio eleitoral do país, em São Paulo. Segundo o presidente estadual do PSDB e ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra, o presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, colocou-se à disposição para ser um dos candidatos ao Senado em uma possível “frente partidária”, que, segundo ele, deve começar na segunda quinzena de junho.

“A ideia é ir para questões pragmáticas, mais práticas de composição mesmo, para ver se esses diálogos evoluem”, disse Serra, que sinalizou já ter conversado também com representantes do Democracia Cristã (DC), Avante e Podemos. “Tenho muita clareza de que tem espaço, sim, para a gente construir. Agora, precisa haver outras forças políticas envolvidas”, acrescentou Serra.

A intenção da possível aliança entre PSDB e Missão faz parte de um projeto que tem como objetivo “furar a bolha da polarização”. A composição em estudo reúne o deputado federal Kim Kataguiri (Missão) e o presidente estadual do PSDB e ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra. O deputado confirmou que deve concluir nos próximos dias as negociações com Paulo Serra para discutir a formação de uma chapa conjunta entre Missão e PSDB.

“A gente está falando do maior estado do Brasil do ponto de vista econômico e financeiro. São 645 municípios, então não dá para achar que um partido sozinho vai conseguir levar essa mensagem”, disse Paulo Serra à Jovem Pan.

Pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes, Kim Kataguiri afirmou que a possibilidade de disputar o governo estadual aumentou nas últimas semanas. Segundo ele, a definição sobre transformar a pré-candidatura em candidatura deve ocorrer até o fim de junho. “Hoje, diferente de algum tempo atrás, a probabilidade maior é de eu disputar”, afirmou o deputado à Jovem Pan.

Mesmo sem anúncio oficial da aliança, a aproximação entre PSDB e Missão já conta com o apoio das lideranças nacionais das duas siglas. Segundo interlocutores, o presidente nacional do Missão, Renan Santos, e o deputado Aécio Neves (PSDB-MG), que articula uma possível candidatura presidencial tucana, veem na composição uma oportunidade de fortalecer os partidos no maior colégio eleitoral do país.

Legado tucano em São Paulo

O PSDB governou o estado de São Paulo entre 1995 e 2022, até a eleição do atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Durante o período, os tucanos elegeram quatro governadores: Mário Covas, Geraldo Alckmin, José Serra e João Doria. Para Paulo Serra, a disputa em São Paulo tem peso simbólico para o partido.

“São Paulo escolheu por quase 30 anos manter um modelo de gestão tucano. Isso para nós é muito simbólico”, declarou. O dirigente também reconheceu o impacto da polarização nacional sobre as eleições estaduais e municipais nos últimos anos.