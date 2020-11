Kátia Abreu tem alta após passar sete dias internada com Covid-19 em São Paulo

Senadora pelo Tocantis precisou ser internada no último sábado, 21, no Hospital Sírio Libanês, após quadro da doença se agravar

DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO A senadora pelo Tocantis foi diagnosticada com Covid-19 no último dia 17



A senadora Kátia Abreu (PP-TO) recebeu alta do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, após passar sete dias internada por causa de complicações no pulmão e apresentar febre em decorrência da Covid-19. “Estou respirando bem. Continuarei ainda tomando corticoide e fazendo exercícios de respiração para fortalecer os pulmões abatidos pelo vírus. Ainda não sinto cheiro nem sabor, mas faz parte da atuação do vírus”, disse a senadora em seu perfil nas redes sociais.

Kátia Abreu havia comunicado a sua infecção pelo novo coronavírus no dia 17 de novembro em sua conta no Twitter. A senadora fez quatro testes dentro do período de oito dias, até que o resultado deu positivo. Segundo Kátia Abreu, ela insistiu em continuar fazendo exames após três pessoas da sua equipe testarem positivo. No dia do diagnóstico, a parlamentar afirmou que estava bem, apenas com dores nas costas e um leve mal estar. Além disso, a senadora havia dito que os exames apresentavam a Covid-19 em estágio inicial.