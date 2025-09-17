Laudo de Bolsonaro aponta câncer de pele em lesões retiradas

Equipe médica do ex-presidente indica presença de carcinoma de células escamosas, em duas das oito manchas removidas durante procedimento cirúrgico no domingo (14); ele precisará de acompanhamento periódico

Tânia Rego/Agência Brasil/Arquivo Ex-presidente recebeu alta no início desta tarde após ser internado por conta de um quadro de pressão alterada, vômitos e tontura



O ex-presidente Jair Bolsonaro está enfrentando um quadro de carcinoma, tipo comum de câncer de pele, nas lesões que foram retiradas durante procedimento cirúrgico no último domingo (14). As informações constam em um laudo médico divulgado nesta quarta-feira (17).

Bolsonaro recebeu alta no início da tarde desta quarta. Ele estava internado por conta de um quadro de pressão alterada, vômitos e tontura. Após ser liberado, um dos médicos que acompanha a saúde do ex-mandatário, Claudio Birolini, disse em coletiva de imprensa que o resultado dos exames aponta para um tipo de câncer.

“O câncer de pele, a grosso modo, você tem três tipos de lesões, que é o carcinoma baso-celular, o carcinoma espino-celular, o carcinoma de células escamosas, que é o que ele tem, e o melanoma. O carcinoma baso-celular, geralmente, só tem crescimento local, mas é um câncer potencialmente grave, que pode dar metástase”, explicou o médico.

Íntegra do boletim médico de Bolsonaro

Brasília, 17 de setembro de 2025 – O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi admitido no Hospital DF Star na tarde do dia 16 de setembro, devido a quadro de vômitos, tontura, queda da pressão arterial e pré-síncope. Apresentou melhora dos sintomas e da função renal após hidratação e tratamento medicamentoso por via endovenosa. O laudo anátomo patológico das lesões cutâneas operadas no domingo mostrou a presença de carcinoma de células escamosas “in situ”, em duas das oito lesões removidas, com a necessidade de acompanhamento clínico e reavaliação periódica. Recebe alta hospitalar, mantendo o acompanhamento médico.