Leitura da CPMI do INSS é remarcada para 17 de junho por Alcolumbre

Inicialmente, a sessão conjunta estava agendada para o dia 27 de maio; mudança ocorreu pela falta de consenso entre os parlamentares

Jefferson Rudy/Agência Senado Declaração foi feita por Davi Alcolumbre



O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que a próxima sessão conjunta do Congresso Nacional acontecerá no dia 17 de junho. Inicialmente, a sessão conjunta estava agendada para o dia 27 de maio, mas Alcolumbre justificou a mudança pela falta de consenso entre os parlamentares em relação aos vetos do governo.

“Para a minha surpresa, não houve entendimento. E eu não vou fazer uma sessão do Congresso Nacional para fazer a leitura de um requerimento de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, não vou fazer com um item único”, justificou o presidente do Senado.

O requerimento para a CPMI foi apresentado na semana passada pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e pela deputada federal Coronel Fernanda (PL-MT), contando com o apoio de 43 senadores e 250 deputados.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA