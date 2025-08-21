Líder do PL corrobora fala de Eduardo e diz que ‘anistia light’ não será mais negociada

Sostenes Cavalcante afirma que ajuda americana mudou cenário e texto alternativo não será aceito

Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo Até algumas semanas atrás, a oposição tentava negociar um texto alternativo que punisse apenas aqueles que depredaram patrimônios



O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), afirmou à Jovem Pan que um texto alternativo do projeto de lei da anistia a presos e condenados pelo 8 de janeiro de 2023 não será mais aceito. Sóstenes corroborou a fala de Eduardo Bolsonaro em mensagens para o ex-presidente, argumentando que uma “anistia light” poderia prejudicar a tentativa de “amparo” dos americanos a Jair Bolsonaro. “Nós queremos anistia total, para todos. Antes estávamos tentando um texto alternativo. Não vamos mais aceitar texto alternativo. Isso mudou com a ajuda americana. A fala do Eduardo dizendo que não aceitamos mais anistia light, é porque depois da entrada do presidente Trump, sancionando Alexandre de Moraes, queremos anistia como a Constituição garante, não queremos mais anistia light. Concordo em gênero, número e grau com o deputado Eduardo Bolsonaro”, disse.

Até algumas semanas atrás, a oposição tentava negociar um texto alternativo que punisse apenas aqueles que depredaram patrimônios, livrando os participantes dos atos da pena de atentado ao Estado Democrático de Direito. Sóstenes ainda disse que as mensagens de Eduardo, Jair e o pastor Silas Malafaia provam que a direita forma um “time”. As mensagens apontam para cobranças e xingamentos entre os aliados. “Os áudios vazados só comprovam o que sempre falamos, somos um time. Somos francos e cobramos muito”, afirmou.

