‘Estamos juntos, pastor’, diz Eduardo Bolsonaro após ser chamado de babaca por Silas Malafaia

Deputado indiciado atribuiu a reação do religioso exposta nos áudios da PF a ‘situação de desespero’ e por estar ‘sofrendo os últimos atos do regime’ 

  • 21/08/2025 11h41 - Atualizado em 21/08/2025 11h41
Reprodução/Instagram Eduardo Bolsonaro e Silas Malafaia - Crédito: Reprodução/Instagram Eduardo Bolsonaro e Silas Malafaia em vídeos publicados nas redes sociais 

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou um vídeo nesta quinta-feira (21) em suas redes sociais em resposta a áudios vazados do pastor Silas Malafaia, nos quais o líder religioso o critica. No vídeo, Bolsonaro minimiza as ofensas, presta solidariedade a Malafaia — que foi alvo de uma operação da Polícia Federal — e afirma que o pastor está “sofrendo os últimos atos desse regime”. A resposta de Eduardo Bolsonaro ocorre após o vazamento de áudios em que Malafaia o chama de “babaca” em uma conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A crítica do pastor estava relacionada à atuação do deputado em relação a tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil.

No vídeo, o deputado afirma que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e o ministro da Justiça, Flávio Dino, estão em um “tempo muito ruim” e que a operação é um ato de “desespero”. Ele encerra a gravação com uma mensagem direta de apoio: “Pastor Silas Malafaia, tamo junto”. O incidente se insere no contexto da investigação da Polícia Federal sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente Jair Bolsonaro, seu filho Eduardo e o pastor Silas Malafaia foram indiciados por coação no curso do processo e tentativa de obstrução de justiça. Malafaia foi alvo de um mandado de busca e apreensão no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

*Com informações de Aline Beckety 

*Reportagem produzida com auxílio de IA

 

