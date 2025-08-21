Deputado indiciado atribuiu a reação do religioso exposta nos áudios da PF a ‘situação de desespero’ e por estar ‘sofrendo os últimos atos do regime’

Reprodução/Instagram Eduardo Bolsonaro e Silas Malafaia em vídeos publicados nas redes sociais



O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou um vídeo nesta quinta-feira (21) em suas redes sociais em resposta a áudios vazados do pastor Silas Malafaia, nos quais o líder religioso o critica. No vídeo, Bolsonaro minimiza as ofensas, presta solidariedade a Malafaia — que foi alvo de uma operação da Polícia Federal — e afirma que o pastor está “sofrendo os últimos atos desse regime”. A resposta de Eduardo Bolsonaro ocorre após o vazamento de áudios em que Malafaia o chama de “babaca” em uma conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A crítica do pastor estava relacionada à atuação do deputado em relação a tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil.

No vídeo, o deputado afirma que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e o ministro da Justiça, Flávio Dino, estão em um “tempo muito ruim” e que a operação é um ato de “desespero”. Ele encerra a gravação com uma mensagem direta de apoio: “Pastor Silas Malafaia, tamo junto”. O incidente se insere no contexto da investigação da Polícia Federal sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente Jair Bolsonaro, seu filho Eduardo e o pastor Silas Malafaia foram indiciados por coação no curso do processo e tentativa de obstrução de justiça. Malafaia foi alvo de um mandado de busca e apreensão no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

*Com informações de Aline Beckety

*Reportagem produzida com auxílio de IA