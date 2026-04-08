Líder do PL na Câmara pede apuração sobre origem de paca preparada por Janja

O deputado federal Sóstenes Cavalcante protocolou requerimento junto ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima para o envio de informações sobre o produto e a instauração de investigação

Antônio Cruz/Agência Brasil Em comentário, Janja explicou que a carne de paca foi um 'presente de um produtor legalizado'



O deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL) protocolou na terça-feira (7) requerimento junto ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima para investigar a origem da carne de paca feita pela primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja. A informação foi noticiada pelo Metrópoles e confirmada pela Jovem Pan.

No domingo (5), Janja compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo do almoço de Páscoa em que preparou uma carne de paca. Em comentário na própria publicação, a primeira-dama explicou que o produto “foi um presente de um produtor legalizado”. “Desde que proveniente de criadouros autorizados pelo Ibama, a carne de paca pode ser comercializada em nosso país”, escreveu a socióloga.

Ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o líder do Partido Liberal (PL) solicitou o envio de informações sobre:

Registro de autorização, licença ou origem da carne preparada por Janja;

Cadastro de criadouro autorizado a criar a espécie;

Fiscalização ou instauração de procedimento administrativo.

O deputado requereu que a pasta faça o encaminhamento da representação ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para o órgão apurar a origem do animal, verificar se houve ou não infração administrativa ambiental. Sóstenes pediu que sejam aplicadas sanções cabíveis se for constatada irregularidade.

Sóstenes ainda solicitou o envio de notícia de fato ao Ministério Público Federal (MPF) para apurar eventual responsabilidade penal, além de comunicação à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados a fim de acompanhar o caso.

A Jovem Pan procurou as assessorias do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e da Janja, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto.