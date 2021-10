Lira anuncia volta dos trabalhos presenciais na Câmara com exigência do comprovante de vacinação

Desde o início da gestão do presidente da Casa, atividades são realizadas de forma híbrida; deputados voltam a votar presencialmente na próxima segunda-feira

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Câmara vai exigir comprovante de vacinação



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), anunciou nesta terça-feira, 19, que Casa vai retomar as atividades presenciais a partir da próxima segunda-feira, 25. O parlamentar afirmou que serão adotados os protocolos sanitários necessários, além da apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19. “A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados decidiu há pouco que os trabalhos presenciais serão retomados a partir da 2ª-feira, 25. Serão tomadas todas as medidas administrativas e sanitárias no retorno das atividades, entre elas, a apresentação da carteira de vacinação”, escreveu Lira nas redes sociais. As atividades na Câmara estavam suspensas desde o ano passado. Por conta da pandemia, os deputados passaram a fazer votações online. Desde o início da gestão de Lira, em fevereiro, os trabalhos são feitos de forma híbrida, com parte dos parlamentares participando apenas virtualmente.