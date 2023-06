Lira conversa com Haddad sobre pauta na Câmara e diz que combinou ‘esforço concentrado’

Governo quer votar Carf, arcabouço fiscal e reforma tributária até antes do recesso parlamentar

Bruno Spada/Câmara dos Deputados O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, conversou com Fernando Haddad nesta sexta sobre pauta econômica na Câmara



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou nesta sexta-feira 30, que conversou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad , a respeito das propostas que devem ser analisadas no plenário da Câmara na próxima semana. Na pauta estão o texto do arcabouço fiscal, que voltou do Senado com alterações, do voto de qualidade do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o Carf; e a proposta da Reforma Tributária. “Conversei hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para acertarmos os temas econômicos que a Câmara dos Deputados vai apreciar na semana que vem”, escreveu nas redes sociais. “Combinamos um esforço concentrado”, disse.

Arthur Lira escreveu ainda que irá reunir os líderes parlamentares neste domingo 2, para discutir como costurar a estratégia de análise das propostas no plenário. O governo e o Congresso tem as próximas duas semanas, antes do recesso parlamentar, para aprovar as matérias econômicas de interesse do Planalto. “Trabalharemos juntos. Já no domingo pretendo reunir o colégio de líderrs e definir os encaminhamentos”, afirmou. “A Câmara dos Deputados continuará no seu trabalho para aprovar as matérias de interesse do Brasil”.