Lira diz que Luís Miranda terá que se explicar para órgãos de controle sobre caso Covaxin

Presidente da Câmara disse que foi procurado pelo parlamentar e o orientou a apresentar as supostas provas

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que o deputado federal Luís Miranda (DEM-DF) terá que se explicar para os órgãos de controle sobre as alegações de supostas irregularidades na compra da Covaxin pelo Ministério da Saúde. Lira disse que foi procurado por Miranda na segunda-feira, 21, para falar sobre o assunto, e que o orientou a apresentar as possíveis provas. “Eu disse que ele deveria então detonar, levar a público. Ele pediu para conversar comigo, mas para quê? Não sou Polícia Federal ou Ministério Público. Eu disse ‘denuncie, traga a público’”, contou o presidente da Câmara em evento online do Jota. “Quem tiver feito algo errado, está registrado. A CPI vai querer ouvi-lo e ele vai ter que se explicar para os órgãos de controle”, completou. “O caminho normal é instauração de um inquérito na Polícia Federal, com todas as provas para subsidiar as investigações. Se forem verdadeiras, achem os responsáveis. Se não for, cada um que responda por seus atos e aguente as consequências”, afirmou o parlamentar. Lira também criticou a abertura da CPI da Covid-19, disse que o momento não é adequado e que relator, o senador Renan Calheiros, e outros membros da Comissão agem de forma parcial. “Quem cometeu seus erros vai pagar. Quem errou vai ser pego. Os rastros não serão apagados, mas o momento não é adequado para uma CPI. É político, num tom parcial”, declarou.