Lira diz que ‘publico alvo não seria o ideal’ se houvesse mudança em gastos de saúde e educação no IR

Relator do projeto de lei que amplia a isenção frisou que sua equipe fez estudos sobre o tema, mas que a questão não entrou no projeto aprovado na Comissão Especial no final do primeiro semestre

  • Por Jovem Pan
  • 12/08/2025 16h46
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Arthur Lira A indicação foi feita após ponderação do deputado Zacarias Calil

O relator do projeto de lei (PL) que amplia a isenção do Imposto de Renda, Arthur Lira (PP-AL), indicou nesta terça-feira (12), que sua equipe chegou a fazer estudos sobre gastos de saúde e educação no IR, mas não se optou por tratar do tema no texto discutido em Comissão Especial no primeiro semestre porque o “público alvo não seria o ideal”. A indicação foi feita após ponderação do deputado Zacarias Calil (União-GO), da Frente Parlamentar Mista da Saúde, durante almoço promovido pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo com Lira. O parlamentar externou preocupação com os impactos do projeto no campo da saúde e questionou sobre possibilidades de mudanças no tratamento dos gastos com saúde e educação no IR. Lira frisou que sua equipe fez estudos sobre o tema, mas que a questão não entrou no projeto aprovado na Comissão Especial no final do primeiro semestre.

Segundo Lira, foram feitos estudos com relação a tais gastos, que juntos performam cerca de R$ 35 bilhões por ano, e a questão do ressarcimento de despesas – neste ponto, o deputado lembrou que há limite para o ressarcimento no campo de educação, mas não no campo da saúde. Segundo o ex-presidente da Câmara, no final das contas, a classe média iria arcar com as restituições e não os hiper ricos – faixa que o PL visa atingir. A questão da restituição recairia sobre quem ganha entre R$ 20 e 50 mil, segundo Lira. “O público alvo não seria o ideal e foi afastada essa possibilidade, com relação à renúncia tributária”, destacou.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Fernando Dias

