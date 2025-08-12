Motta afirma que Câmara dará prioridade às medidas do governo federal para proteger economia contra tarifaço

Presidente da Casa declarou estar de ‘prontidão para agir imediatamente’ caso seja necessário aprovar medidas adicionais para defender setores afetados pela imposição de sobretaxas por Donald Trump



Divulgação Agência Câmara dos Deputados Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta Hugo Motta (Republicanos-PB) durante Reunião de Líderes



O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) afirmou nesta segunda-feira (12) que a Casa dará prioridade às medidas do governo federal para proteger os setores da economia brasileira contra o “tarifaço” de 50% imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Motta defendeu o diálogo diplomático como a principal via para resolver o impasse. As ações do governo fazem parte de um plano de contingenciamento que está sendo finalizado pela equipe econômica. A expectativa é que o plano seja apresentado ao presidente Lula ainda nesta semana, e Motta se comprometeu a agilizar a tramitação das propostas no Congresso.

O presidente da Câmara destacou a importância do diálogo para reverter as sobretaxas, citando casos anteriores em que a diplomacia obteve sucesso, como nas tarifas sobre a laranja e a Embraer. Ele demonstrou preocupação com produtos que permanecem sob risco, como café, manga e carne, setores importantes para a economia nacional. Apesar da urgência do tema, Motta informou que outras pautas também serão prioritárias na semana, incluindo projetos sobre o uso de redes sociais por crianças e adolescentes, a PEC da Segurança Pública, o novo Plano Nacional de Educação e a regulamentação da inteligência artificial. Também estão na agenda medidas provisórias sobre a tributação de bancos e fintechs.

Em suas declarações, Motta ainda criticou a recente viagem do deputado Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos, afirmando que “nem seus eleitores e nem seus apoiadores concordariam com essas ações que estão sendo tomadas contra o Brasil”.

*Com informações de Aline Beckety

*Reportagem produzida com auxílio de IA