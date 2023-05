Lira pretende votar reforma tributária antes do recesso dos deputados: ‘Será no primeiro semestre’

De acordo com o presidente da Câmara, a definição do novo marco fiscal pode ajudar na aprovação da proposta

NIYI FOTE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Deputado Arthur Lira espera votar reforma tributária antes do recesso parlamentar



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse na noite desta sexta-feira, 19, que pretende votar até o fim do recesso dos parlamentares, em julho, o projeto da reforma tributária. A declaração foi feita após reunião com governadores e secretários de Fazenda do Sul e Sudeste no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro. “A pauta será no primeiro semestre. Não posso garantir aprovação. Posso garantir uma discussão ampla, facilitar o debate, fazer com que os assuntos cheguem com tranquilidade”, comentou. De acordo com o presidente da Casa, o primeiro ano de governo é ideal para aprovação da proposta. “Se um governo não fizer as reformas no primeiro ano, não consegue fazer por conta do calendário eleitoral. E o Senado teria que ter o mesmo prazo de discussão da Câmara, que foram os seis meses”, opinou Lira, que reforçou não garantir a aprovação da proposta. No entanto, o deputado explicou que a definição sobre detalhes do novo marco fiscal, que começa a ser votado na próxima semana, pode facilitar a aprovação da reforma tributária. “Em relação ao arcabouço, o debate foi tão amplo que alcançamos 367. Vamos trabalhar para que o texto tenha uma votação ainda maior. Esperamos que essa fase seja vencida já na próxima semana para que a gente foque nos seus complementos, que são as matérias que arrumarão o espaço orçamentário de crescimento da receita corrente líquida, do primário”, disse. “Essa discussão facilitará a discussão da reforma tributária. Alguns temas mais árduos que viriam na discussão da reforma tributária podem ser antecipados nessa discussão pós votação do arcabouço”, completou.