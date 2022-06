Lira se reúne com Fux e pede respeito com o resultado das eleições

Presidentes da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal (STF) firmaram um ‘pacto pela democracia’

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados - 26/04/2022 Arthur Lira é deputado federal e atual presidente da Câmara



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, se reuniram nesta quarta-feira, 29, e acertaram um ‘pacto pela democracia’ que consiste em respeitar o resultado das eleições após o pleito em outubro deste ano. O discurso vai na contramão do posicionamento do presidente Jair Bolsonaro (PL) que coloca em dúvida a confiabilidade do sistema eleitoral. “A conversa foi no sentido de que houvesse sempre o equilíbrio entre os Poderes, o respeito aos limites, ao resultado das eleições, à manutenção do Estado Democrático e à preservação da democracia”, argumentou Lira. Um dos líderes da base governista que participaram do encontro, o deputado federal Paulo Pereira da Silva, presidente do Solidariedade, alegou que a pauta da reunião foi o fortalecimento da democracia. “No final, Fux disse exatamente isso: ‘Vocês podem confiar que quem ganhar, vai assumir. Não vai ter risco nenhum porque o Supremo vai estar atento a isso”, disse o congressista.