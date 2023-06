Lira se reúne com Lula em meio a pressão para minirreforma ministerial, mas diz que não tocou no assunto

Encontro marca a segunda reunião entre os políticos neste mês; segundo o presidente da Câmara, eles discutiram pautas ‘para o crescimento do país’, como a reforma tributária

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação 30.05.2023 - Sessão de trabalho com presidentes dos Países da América do Sul 30.05.2023 - Presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Sessão de trabalho com presidentes dos Países da América do Sul. Palácio Itamaraty - Brasília - DF



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), ser reuniu na tarde desta sexta-feira, 16, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio do Alvorada. A reunião não constava na agenda oficial do chefe do Executivo e foi marcada de última hora, após ser cancelada a agenda de Lula no município de Rio Verde, em Goiás. Em publicação nas redes sociais, o deputado afirmou que ambos discutiram pautas “para o crescimento do país”, como a reforma tributária. “Tratamos do bom momento da economia brasileira, a intenção de trabalharmos juntos pelo país, e as recentes aprovações de matérias pela Câmara dos Deputados com esse objetivo. Ouvi dele a intenção de reduzir o envio de MPs, um anseio do Congresso Nacional”, afirmou. Segundo apuração do repórter André Anelli, da Jovem Pan News, os políticos também trataram de articulações, com Lula sendo cobrado para que seus auxiliares melhores o trato com o Congresso Nacional, seja acelerando as nomeações represadas em cargos federais ou melhorando o diálogo.

O encontro também ocorre em meio a pressão para uma minirreforma ministerial e às tratativas para a substituição da ministra Daniela Carneiro (União Brasil-RJ), chefe do Ministério do Turismo, pelo deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA), aliado de primeira hora de Lira. Como o site da Jovem Pan mostrou, Lula vê aumentar a pressão para trocar a escolhida por um nome mais alinhado com a bancada na Câmara. O movimento visa garantir ao Executivo maior apoio da legenda para as próximas votações de interesse do Planalto na Casa, como a reforma tributária, e consolidar – quase seis meses após o início do governo – uma base sólida. Entretanto, segundo Lira, “não se falou de mudanças” nos ministérios. Esse foi o segundo encontro no mês entre o presidente da Câmara e o chefe do Executivo. Em 5 de junho, os políticos tiveram um café da manhã no Palácio da Alvorada, em encontro que também não constava na agenda oficial do mandatário.