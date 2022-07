Luiz Fux se reúne com Fachin e reafirma ‘total confiança’ no processo eleitoral

Presidente do Supremo Tribunal Federal repudiou a tentativa de ‘colocar em xeque’ as urnas eletrônicas; em reunião com embaixadores, presidente Jair Bolsonaro falou em risco de fraude

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, reiterou nesta terça-feira, 19, sua total confiança na higidez do processo eleitoral. O posicionamento aconteceu durante reunião por videoconferência com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, a quem reforçou sua confiança e reafirmou a integridade dos juízes que compõem o TSE. Na conversa, os ministros comentaram sobre os recentes ataques ao Poder Judiciário e ao processo eleitoral brasileiro, com nova onda de questionamentos à segurança e confiança das urnas eletrônicas. Diante disso, em nome da Suprema Corte, Luiz Fux repudiou que, a menos de 100 dias das eleições, “haja tentativa de se colocar em xeque mediante a comunidade internacional o processo eleitoral e as urnas eletrônicas, que têm garantido a democracia brasileira nas últimas décadas”, diz nota do órgão.

A fala do ministro Luiz Fux acontece um dia após o presidente Jair Bolsonaro se reunir com embaixadores no Palácio da Alvorada e criticar o STF e o TSE, mencionando risco de fraude nas eleições. “Hackers ficaram por oito meses dentro do TSE. Ao longo do inquérito, eles poderiam alterar nomes de candidatos e transferir votos de um para transferir a outros”, argumentou o chefe do Executivo, citando novamente o caso da invasão hacker no sistema do TSE. Assim como o presidente da Suprema Corte, o ministro Edson Fachin também já se posicionou contra as recentes falas do presidente da República, afirmando que há um “inaceitável negacionismo eleitoral” em curso. “É muito grave a acusação de fraude, acusação de má fé a uma instituição mais uma vez sem apresentar prova alguma’, disse o presidente do Tribunal Superior Eleitoral.