Luiz Fux vota pela absolvição de Almir Garnier das cinco acusações feitas pela PGR

Segundo a Procuradoria, o ex-comandante da Marinha fazia parte do núcleo estratégico de uma organização criminosa que teria atuado para impedir a posse do presidente Lula

Ton Molina/STF A denúncia sustenta que ele teria colocado a Marinha a serviço do então presidente Jair Bolsonaro, com o objetivo de apoiar uma ruptura institucional



O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta quarta-feira (10) a favor da absolvição do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, de todas as acusações feitas pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Garnier foi denunciado por crimes como participação em organização criminosa armada, tentativa de abolir de forma violenta o Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado ao patrimônio da União e deterioração de bens tombados. Com o voto de Fux, o placar do julgamento sobre o almirante passa a ser de 2 votos a 1 pela condenação em todos os cinco crimes.

Segundo a Procuradoria, Garnier fazia parte do núcleo estratégico de uma organização criminosa que teria atuado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A denúncia sustenta que ele teria colocado a Marinha a serviço do então presidente Jair Bolsonaro, com o objetivo de apoiar uma ruptura institucional e fortalecer o componente militar do plano golpista.

Publicado por Nátaly Tenório