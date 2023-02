Lula anuncia ações para reconstrução de casas no litoral de SP; Tarcísio pede que motoristas evitem estradas

Autoridades defenderam planos conjuntos para socorrer cidades e recuperar rodovias prejudicadas pelos temporais

Reprodução / Twitter @prefeitoFA Governador Tarcísio de Freitas se reúne com o presidente Lula e o prefeito de São Sebastião



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visita o litoral norte de São Paulo, devastada pelas chuvas no último final de semana, nesta segunda-feira, 20. O mandatário esteve na região acompanhado de nove ministros, entre eles Márcio França (PSB), da pasta de Portos e Aeroportos, e também de secretários do governo. Em conversa com jornalistas, Lula anunciou cooperação com o Governo do Estado e com a gestão municipal para a reconstrução de unidades habitacionais na cidade de São Sebastião, uma das mais afetadas pelos temporais. “Não vamos construir casas em locais que podem ser vítimas de outra chuva e o desabamento pode fazer que outras pessoas morram. Posso garantir que meus ministros estarão dispostos a conversar para que a gente compartilhe, para que a gente faça uma parceria para recuperar efetivamente, de verdade, o estrago que a chuva fez aqui em São Sebastião”, disse Lula.

O presidente exaltou o trabalho conjunto com o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e com o prefeito Felipe Augusto (PSDB) como “demonstração de que é possível exercer a nossa função na democracia mesmo quando pensa diferente ideologicamente”. “Essa parceira que estamos fazendo é fotografia para o nosso país. Não sei de que partido é o prefeito, e veja que coisa bonita e simples. Nós estamos juntos, acabou a eleição. […] Juntos seremos mais fortes e São Sebastião será recuperado. Minha solidariedade ao povo de São Sebastião, espero que nunca mais aconteça isso”, completou Lula, ao lado das autoridades. O presidente participou de reunião com o Comitê de Gerenciamento de Crise criado em São Sebastião para as ações na cidade, que já registra ao menos 35 mortos em decorrência dos temporais. Em Ubatuba, também no litoral norte, uma criança de 7 anos morreu após a casa em que estava ser atingida por um deslizamento. São mais de 1.730 desalojados e 766 desabrigados em todo Estado.

Além das ações de habitação, o governo federal também quer focar na recuperação integral da Rodovia Rio-Santos. Segundo o governador Tarcísio De Freitas, a situação na estrada, inicialmente, era de completa interdição, mas alguns pontos de bloqueio já foram liberados. Ele admite, no entanto, que as autoridades não sabem “o que sobrou da rodovia”. “É um volume de terra tão grande que levantamos a hipótese da rodovia não existir mais”, afirmou. O governador também disse que com a falta de suprimentos em São Sebastião, muitos turistas estão retornando antecipadamente para outras cidades, mas pediu cautela. “O ideal é que essas pessoas não façam isso. Ainda temos vários pontos de bloqueio nas rodovias”, esclareceu. Segundo boletim do Estado de São Paulo, há pontos de interdição total ou parcial em locais da Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego (SP-055) por queda de barreira e árvore. A Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) segue interditada após uma tubulação romper na altura do km 82 e o asfalto ceder. Caso necessário o deslocamento, os motoristas devem usar como rotas alternativas as rodovias do Sistema Imigrantes/Anchieta (SP-160 e SP-150).

Nesta segunda, o Ministério da Saúde anunciou envio de kits de medicamentos e insumos para a região afetada pelas chuvas. Segundo comunicado da pasta, inicialmente, serão enviados kit que atendem cerca de 4,5 mil pessoas durante um mês. Cada kit contém 25 tipos de medicamentos e 13 diferentes insumos. “O Ministério da Saúde prestará todo o suporte necessário para reforçar a estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS) nas áreas atingidas pelas fortes enchentes. As equipes da pasta seguem monitorando a situação e farão novos envios de insumos e equipes, conforme necessário nos próximos dias”, diz nota. No domingo, 19, o governo federal reconheceu o estado de calamidade pública na cidade de São Sebastião, em edição extra do Diário Oficial da União. Até o momento, a Defesa Civil registra 978 estão desalojadas e 747 desabrigadas no litoral norte.