Veja a situação das estradas do litoral norte de São Paulo

Apenas a Rodovia dos Tamoios está totalmente liberada na região; outras vias estão parcialmente ou totalmente interditadas

Reprodução/Twitter/@prefeitoFA O asfalto da Rodovia Mogi-Bertioga cedeu após o rompimento de uma tubulação



A Defesa Civil de São Paulo está recomendando que a população evite se deslocar em direção ao litoral norte do Estado, afetado por fortes chuvas no último domingo, 19. Na manhã desta segunda, em entrevista à Jovem Pan News, o tenente Roberto Farina ressaltou a desobstrução parcial e total de algumas vias. Ele ainda alertou que os motoristas que desejam sair da região devem fazê-lo no período do dia, evitando que a visibilidade fique comprometida sem iluminação à noite e também novas chuvas que devem afetar a região. A circulação de veículos pela antiga serra da Rodovia dos Tamoios (SP-099), no litoral norte do Estado, foi liberada totalmente, segundo o governo do Estado, após a avaliação das encostas por equipes técnicas. A gestão afirma que a estiagem ao longo das últimas horas também foi considerada para a retomada do tráfego. As ações para a desobstrução de rodovias afetadas seguem em andamento pelos técnicos do Governo do Estado de São Paulo e das respectivas concessionárias.

Neste momento, as seguintes rodovias estão com pontos de interdição total e parcial na região:

Total

Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego (SP-055)

Km 174 – queda de barreira

Km 500 – queda de barreira

Km 136 ao 142 – queda de barreira e árvores

Parcial

Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego (SP-055)

Km 188 – erosão

Km 180 – queda de árvore

Km 237 – queda de barreira

Km 066 – queda de barreira

Km 084 – queda de árvore

Km 095 – alagamento

Km 061 – queda de barreira

Km 95 ao 096 – queda de barreira

Km 116 – queda de barreira

m 164 – queda de barreira

Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098)

Km 082 – rompimento de tubulação, na altura do em Biritiba Mirim

Km 090 a 091 – queda de barreira

Km 087 – erosão

Uma equipe do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) esteve na Rodovia Mogi-Bertioga e avalia as obras emergenciais que serão necessárias para recuperação da via. Caso necessário o deslocamento, os motoristas devem usar como rotas alternativas as rodovias do Sistema Imigrantes/Anchieta (SP-160 e SP-150). Devido a uma queda de barreira no Km 174+500 da SP-055, na Praia do Juquehy, o acesso a uma rota alternativa pela Rodovia dos Tamoios está interditado para quem está entre Bertioga e Juquehy.