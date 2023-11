Lula anuncia GLO em portos e aeroportos até maio

Ministro da Justiça, Flávio Dino, afirma que atuação de militares vai se restringir a áreas federais; Forças Armadas vão atuar em conjunto com a PF

O presidente Lula assinou nesta quarta-feira, 1º, um decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) específica para que o governo federal possa atuar nos portos de Itaguaí, Rio de Janeiro e Santos, e nos aeroportos do Galeão e de Guarulhos, até maio de 2024. “Um dado concreto é que a situação está muito grave, a violência que nós temos assistido tem se agravado a cada dia que passa e nós resolvemos tomar uma decisão fazendo como que o governo federal participe ativamente com todo potencial que ele tem para que a gente possa ajudar o governo nos estados e o Brasil a se livrarem do crime organizado, da quadrilha, do tráfico de drogas e armas”, afirmou Lula. Na última sexta-feira, 27, o chefe do Executivo havia declarado que o governo federal não faria o uso da GLO. Ao ser questionado sobre a fala do petista, o ministro Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública) declarou que “o Rio de Janeiro tem características muito singulares, entre as quais lá se estabeleceu o domínio territorial de facções bastante intenso”.

O chefe da pasta afirmou, ainda, que o intuito não é substituir as polícias, pois “a Constituição fixa atribuição dos estados a polícia militar e polícia civil, nosso objetivo é apoiar”. Além de Flávio Dino, participaram da reunião os ministros Rui Costa (Casa Civil), José Múcio (Defesa), Silvio Costa (Portos e Aeroportos) e Paulo Pimenta (Secom). Estiveram presentes, também, os comandantes Marcos Olsen (Marinha), Tomás Paiva (Exército), Marcelo Damasceno (Aeronáutica) e o diretor da Polícia Federal, Andrei Passos. De acordo com o ministro da Justiça, serão empregados cerca de 3.700 militares das Forças Armadas, sendo 2.000 do Exército, 1.100 da Marinha e 600 da Aeronáutica. Já o ministro José Múcio afirmou que, em regime normal, se a Marinha detectasse um pacote de drogas ela teria que notificar a polícia federal. “Agora, com a GLO específica, o que a Marinha encontrar ela poderá fazer de tudo, é uma operação especial e muito bem pensada, todos nós vamos somar nossos esforços”, finalizou.