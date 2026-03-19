Lula confirma Dario Durigan no lugar de Haddad no Ministério da Fazenda

Como secretário-executivo da pasta, Dario Carnevalli Durigan ocupava o posto de ‘número dois’ da equipe econômica e já era cotado para assumir o comando do ministério

Diogo Zacarias/MF O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan.



O presidente Lula (PT) anunciou nesta quinta-feira (19) que o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Carnevalli Durigan, substituirá Fernando Haddad (PT) no comando da pasta. O petista participou da 17ª caravana federativa em São Paulo.

A confirmação foi feita de maneira informal logo no início do discurso. Ao saudar as autoridades presentes, o presidente pediu que Dario Duriganse levantasse e, em tom descontraído, afirmou ao público que a partir deste momento as demandas deveriam ser direcionadas ao novo chefe da pasta.

“Quero cumprimentar o companheiro Dario Durigan. Dario, levanta aí. Levanta para as pessoas conhecerem o Dario. Ele será o substituto do Haddad no Ministério da Fazenda, a partir do anúncio do Haddad (sobre a pré-candidatura ao governo de São Paulo)”, declarou o presidente.

Nos bastidores, Durigan já era visto como o nome natural para a sucessão. Ele já exercia a função de secretário-executivo do Ministério da Fazenda desde 2023, ocupando o posto de “número dois” da equipe econômica após a saída de Gabriel Galípolo, que foi indicado à presidência do Banco Central.

Dario Carnevalli Durigan tem 41 anos e é natural de Bebedouro (SP). O ex-secretário-executivo da Fazenda também presidiu o conselho do Banco do Brasil. Ele integra o Conselho Fiscal da Vale e foi diretor de Políticas Públicas do WhatsApp na América Latina.

No setor público, passou pela Advocacia-Geral da União, pela Prefeitura de São Paulo e pela Casa Civil, atuando em temas jurídicos, econômicos e na articulação com o Congresso.

Formado pela USP e mestre pela UnB, tem perfil técnico e experiência em gestão pública e política econômica.

Despedida de Haddad

“Hoje, para mim, é um dia especial, um dia em que estou deixando o Ministério da Fazenda”, afirmou Fernando Haddad a durante cerimônia desta quinta-feira, às vésperas do anúncio oficial de que disputará o Palácio dos Bandeirantes.

O Partido dos Trabalhadores (PT) marcou para sexta-feira (20) o anúncio oficial da pré-candidatura de Haddad ao Governo do Estado de São Paulo. O evento ocorrerá no Sindicato dos Químicos, na capital paulista, e também contará com a presença do presidente Lula.

Conforme adiantado pela Jovem Pan, Haddad deve se dedicar integralmente à campanha a partir de abril, após um curto período de descanso. Embora seu nome tenha sido cogitado para o Senado, a decisão foca na disputa estadual, visando garantir um apoio para a campanha presidencial de Lula em São Paulo.

Internamente, o PT busca agora definir o nome para ser o vice-governador, preferencialmente uma figura de centro para ampliar o diálogo com eleitores menos alinhados à esquerda. Para o Senado, nomes como Simone Tebet e Marina Silva estão entre as tendências para compor a chapa majoritária.