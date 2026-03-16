Haddad disputa eleições para perder profissionalmente, diz Kim Kataguiri

O deputado federal deu declaração em entrevista ao Direto em Ponto, da Jovem Pan News, desta segunda-feira (16)

Reprodução/YouTube @JovemPanNews Em entrevista ao Direto do Ponto, Kim Kataguiri falou sobre a rivalidade com o PT



O deputado federal Kim Kataguiri (Missão-SP) disse nesta segunda-feira (16) que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, “disputa eleições para perder profissionalmente”. O parlamentar deu declaração durante entrevista ao programa Direito ao Ponto, da Jovem Pan News.

Kataguiri foi perguntado se, em uma eventual candidatura sua ao governo de São Paulo, poderia ajudar aliados do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em São Paulo. Disse que a legenda “vai perder de qualquer jeito”. O deputado ainda acrescentou ser “um esporte” para o titular da Fazenda “perder”.

Em outro momento, Kataguiri criticou as gestões de Lula e de Dilma Rousseff. Disse que “foram um desastre”.

Perguntado também sobre o que foi incorporado no Partido Missão da estrutura do Movimento Brasil Livre (MBL), o deputado federal destacou a “rivalidade histórica com o PT”. O parlamentar afirmou que a divergência “não vai deixar de existir”.

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