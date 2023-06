Lula confirma indicação de Zanin ao STF: ‘Brasil vai se orgulhar’

Presidente disse que advogado se ‘transformará em um grande ministro’ da Suprema Corte

EFE/Andre Borges Lula se reuniu com mais de 30 líderes mundiais desde janeiro



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou a indicação de Cristiano Zanin para vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). A fala ocorreu nesta quinta-feira, 1º, durante coletiva de imprensa ao lado do presidente da Finlândia, Sauli Niinistö. “Você já esperava que eu fosse indicar o Zanin, todo mundo esperava, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente por que o Zanin se transformará em um grande ministro da Suprema Corte. Eu conheço as qualidades como advogado, como chefe da família, e conheço a formação do Zanin”, disse o mandatário, em resposta aos jornalistas. O presidente também considerou que o escolhido, que foi seu advogado nos processos da Lava Jato, será um orgulho ao Brasil. “Ele será um excepcional ministro da Suprema Corte se aprovado pelo Senado, e acredito que será, e acho que o Brasil vai se orgulhar de ter o Zanin como ministro da Suprema Corte”, concluiu.

Como mostrou o site da Jovem Pan, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), já havia confirmado mais cedo que Lula escolheria Zanin para a vaga do agora ex-ministro Ricardo Lewandowski na Suprema Corte. A expectativa é que a formalização da indicação aconteça ainda nesta quinta-feira. Depois isso, o advogado será sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e, em seguida, submetido ao Plenário da Casa. O processo pode ser finalizado em apenas um dia.