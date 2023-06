Lula confirma plano com 100 ações para socorrer economia argentina

Presidente brasileiro afirmou que ‘não faz sentido’ o Brasil perder espaço no mercado argentino; Alberto Fernández visita o Brasil pela quarta vez no ano

Ricardo Stuckert/Palácio do Planalto Alberto Fernandez e Lula se encontraram nesta segunda-feira, 26



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reafirmou que a integração da América do Sul é uma política de Estado, sinalizando que o Brasil deverá defender o socorro financeiro ao país vizinho. Em seu pronunciamento, o presidente reforçou a ideia de criar uma moeda única para a região e outras 100 ações, como linha de financiamento para exportações com participação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para ajudar os argentinos a superar a grave crise argentina. “Hoje, adotamos um ambicioso plano de ação para o reestabelecimento do plano de desenvolvimento estratégico. Nosso investimento recíproco é responsável por mais de 100 mil empregos”, disse Lula. “Estamos trabalhando na criação de uma linha de financiamento abrangente das exportações brasileiras para a Argentina. Não faz sentido que o Brasil perca espaço no mercado argentino para outros países porque esses oferecem crédito e nós não. Todo mundo tem a ganhar, as empresas e os trabalhadores brasileiros e os consumidores argentinos”, acrescentou o petista. O presidente da Argentina, Alberto Fernández, destacou a amizade com o presidente brasileiro. “Aquele que tem problemas pede ajuda aos amigos. E os amigos sempre estão ali”, afirmou o mandatário argentino.

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, chegou no começo da tarde desta segunda-feira, 26, ao Itamaraty, em Brasília, onde recebeu a Medalha Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração brasileira atribuída a cidadãos estrangeiros, e participa de um almoço em sua homenagem. Mais cedo, o argentino foi recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio do Planalto, para negociar acordos para socorrer a economia argentina. Os mandatários não se pronunciaram até o momento. Ainda nesta segunda, o presidente argentino deve participar de reuniões com os presidentes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF), Rodrigo Pacheco e Rosa Weber. No Planalto, Fernández foi recebido por Lula e a primeira-dama, Janja da Silva, no Salão Nobre do Palácio do Planalto e tiraram a foto oficial do encontro. Na Esplanada dos Ministérios, o presidente do país vizinho participou de honrarias militares com Dragões da Independência e cavalaria presidencial.