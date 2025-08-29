Jovem Pan > Notícias > Política > Lula considera aumento do número de deputados como um ‘afronta à sociedade’

Lula considera aumento do número de deputados como um ‘afronta à sociedade’

Mandatário vetou o projeto, mas decisão ainda será analisada pelo Congresso Nacional, que poderá mantê-lo ou derrubá-lo

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO PRESIDENTE LULA ANUNCIA MP BRASIL SOBERANO Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou como uma “afronta à sociedade brasileira” o projeto que prevê o aumento do número de deputados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou como uma “afronta à sociedade brasileira” o projeto que prevê o aumento do número de deputados. Lula afirmou que vetou a proposta e destacou que cabe ao Congresso Nacional manter ou derrubar o veto. “Eu achei a aprovação do aumento de deputado uma afronta à sociedade brasileira. Então vetei. O Congresso pode derrubar o meu veto, é um direito, mas acho que eu tinha que vetar”, disse o presidente em entrevista à Rádio Itatiaia. Analistas políticos apontam que a fala de Lula busca reforçar sua imagem de defensor do equilíbrio nos gastos públicos. O veto de Lula ainda será analisado pelo Congresso Nacional, que poderá mantê-lo ou derrubá-lo.

